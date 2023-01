«Adieu Sasha, dans nos cœurs pour toujours»: une jeune fille de 14 ans quitte l’école et se donne la mort sur les rails du train à Uccle

Repli sur soi, changement radical…: ces signes qui peuvent donner l’alerte

Par la rédaction

Le suicide d’un jeune est toujours un drame. Et l’ASBL « Un pass dans l’impasse », unique centre de référence en prévention du suicide en Wallonie, ne connaît malheureusement que trop bien cette problématique. « Les adolescents représentent 40 % de notre patientèle », indique d’emblée Florence Ringlet, directrice thérapeutique. « Avant la crise sanitaire, nous étions à 30 %. »

Elle ajoute que si, autrefois, les accidents de la route étaient la première cause de décès chez les adolescents, on retrouve aujourd’hui le suicide en première place. En 2019, près de 30 % des décès chez les garçons de 15 à 24 ans étaient dus au suicide, contre 23 % pour les filles. « On a toujours un grand décalage pour les données chiffrées mais je pense qu’on va être confronté à une hausse des suicides chez les jeunes en 2022. »

Spécialisée dans la prévention du suicide, l’ASBL propose une écoute et des entretiens psychologiques (081/77.71.50). Et elle nous livre quelques recommandations pour déceler les signes et agir en conséquence. « Avec les adolescents, ce n’est pas évident car il y a des changements qui peuvent être observés mais qui font partie du processus adolescentaire », précise la psychologue. « Parmi les signes avant-coureurs, on peut néanmoins pointer une transformation soudaine et persistante dans l’allure ou le comportement. La répétition ou l’accumulation de ces signes vont nous indiquer la gravité de la situation. Parmi les signes, je pense par exemple à des jeunes qui vont subitement refuser de dialoguer, se replier sur eux-mêmes, rester beaucoup plus dans leur chambre, changer radicalement de look, présenter des troubles alimentaires ou du sommeil… »

Les réseaux sociaux

Préoccupations morbides, allusions à la mort, menaces de suicide, mutilation, fugue, décrochage scolaire… Tout cela est autant de signes qui mettent la puce à l’oreille. Les réseaux sociaux et les publications qui y sont faites sont aussi « un très bon baromètre ».

Florence Ringlet précise cependant que tous ces signaux ne sont pas toujours facilement décelables, surtout par les parents. « Les jeunes sont assez doués pour ne pas les leur montrer. Souvent, l’alerte vient plutôt d’adultes extérieurs, du club sportif par exemple ou d’un mouvement de jeunesse. »

Les amis sont aussi mieux placés pour les repérer. Avec eux, l’ado ne va pas mettre de masque. « Le nombre de jeunes qui nous appellent pour interpeller sur la situation vécue par l’un de leurs amis ! », s’exclame-t-elle. « Ils essaient alors de nous amener leur copain ou copine. »

Au niveau du comportement à adopter une fois les signes décelés, plusieurs recommandations aussi : écouter, ne pas juger et reconnaître la souffrance. « Il faut entendre la douleur quelle qu’en soit l’origine. On peut même poser clairement la question de savoir si la personne a déjà pensé à la mort. On ne va pas lui donner l’idée en en parlant. Au contraire, ça amorce le dialogue. Et quand la confiance est établie, on demande si elle est d’accord de venir avec nous voir un professionnel. Il faut déstigmatiser. Les psys, ce n’est pas pour les fous. »

La dernière recommandation est de ne pas rester seul : ni celui qui souffre, ni celui qui écoute. Les professionnels de la santé peuvent vous accompagner si la personne en détresse refuse toute aide.

Sabrina Berhin