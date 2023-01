Prix de l’eau: le gouvernement bruxellois augmentera le montant de l’intervention sociale

« Si ces mesures s’imposent pour permettre à l’intercommunale de passer le cap d’une crise exceptionnelle sans mettre à mal sa viabilité, Alain Maron estime indispensable que les acteurs publics de l’eau – Vivaqua et Hydria – reprennent activement les travaux de rationalisation du secteur, pour garantir le coût le plus bas aux citoyens et entreprises bruxellois, tout en garantissant une capacité d’investissement permettant la poursuite de la rénovation du réseau d’égouts, la réduction des risques d’inondation, le maintien des capacités de fourniture en eau dans un contexte où les périodes de sécheresse vont être de plus en plus fréquentes… », a ajouté le cabinet du ministre.