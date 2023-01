Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quels sont les députés wallons les plus actifs, ou du moins ceux qui brillent le plus au niveau des questions, interpellations, participations aux débats et autres activités quantifiables ? Même si ce n’est évidemment pas la seule manière d’évaluer la qualité du travail de nos représentants, nous avons obtenu les chiffres des 75 députés pour la mandature 2019-2024, arrêtés à ce jeudi 19 janvier 2023.

Avec pas moins de 1.553 « actions », le député sonégien et tête de file des Engagés François Desquesnes, est le représentant de la région du Centre, et même de toute la Wallonie, le plus actif. Sont enregistrés à son nom : 420 questions orales, 569 questions écrites, 36 questions d’actualités, 20 questions urgentes, 76 interpellations, et 432 « autres actions » (propositions de décret de résolution, projets de motion, interventions dans les débats, rapports d’activités politiques…). Rien que ça ! Il devance André Antoine (Les Engagés), 1.249 actions, Jacqueline Galant (MR) et Germain Mugemangango (PTB), tous deux 1.019 actions. Plus loin, on retrouve les députés Antoine Hermant (24e, PTB) et les socialistes Michele Di Mattia (27e), Mourad Sahli (32e), Sophie Pécriaux (35e) et Laurent Devin (58e).