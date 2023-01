Ce vendredi, les pays qui soutiennent l’Ukraine se sont réunis à Ramstein pour coordonner la poursuite de l’assistance militaire à Kiev. Que peut encore faire la Belgique ?

Depuis le début de l’invasion, la Belgique soutient l’Ukraine par l’envoi de matériel létal et non létal. Même si notre Défense est en pleine reconstruction, elle a fait beaucoup d’efforts pour donner un maximum. Nous continuons d’ailleurs à fournir ce soutien militaire sur la base des stocks disponibles et en lien avec notre industrie de la défense. Jusqu’à présent, ça s’est élevé à plus de 90 millions d’euros. En outre, la Défense accueille et soigne des patients, elle forme aussi les troupes ukrainiennes. On travaille sur d’autres apports en fonction des besoins des Ukrainiens : des livraisons additionnelles sont prévues, notamment dans le cadre de la défense antiaérienne, de la lutte antichar. Cela passera en Conseil des ministres d’ici peu. On mesure bien la nécessité de fournir cette aide à la hauteur du conflit et on mesure les implications de façon plus large aujourd’hui.

Il faut aider les Ukrainiens à gagner cette guerre de peur de la voir déborder ailleurs ?

Accepter que le voisin vous attaque alors que vous ne présentez aucune menace, qu’il tue votre population, détruit ce que vous avez de plus cher pour vous soumettre, c’est accepter l’inacceptable, accepter alors aussi ce qui peut se produire ensuite et toute la déstabilisation de nos États démocratiques. On doit pouvoir expliquer à la population pourquoi autant de soutien aux Ukrainiens, c’est nécessaire pour l’avenir de notre démocratie. Il faut maintenir l’adhésion de nos citoyens qui sont aussi en difficulté d’un point de vue économique et social. C’est pour cela, quand on parlait d’augmenter le budget de la Défense, il y a quelques mois, que j’ai toujours plaidé en parallèle pour qu’il y ait des aides pour la population. Ce que Poutine essaie de faire, c’est justement de déstabiliser nos démocraties (…) Il faut que l’Ukraine gagne car elle a été attaquée unilatéralement… Et puis l’objectif de Poutine, c’est quoi ? Reprendre tous les territoires du temps de la guerre froide ?