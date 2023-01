Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La reine Mathilde fêtait ses 50 ans ce vendredi. L’occasion pour l’épouse du roi Philippe de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur. Aînée de 5 enfants, c’est dans un petit village près de Bastogne qu’elle a vécu sa jeunesse. Une époque pleine d’insouciance avant de plonger dans le grand bain de la royauté belge. « J’adorais me promener et jouer dans les forêts avec ma famille et mes amis », confie-t-elle.

Jeune femme, vous avez fait le tour du monde en mode sac à dos. Quels souvenirs en gardez-vous ?

C’était il y a longtemps. J’avais 18 ans lorsque j’ai accompagné des enfants de la rue au Caire et que je leur ai appris le français. C’étaient mes premiers voyages avec un sac à dos. De cette expérience, j’ai beaucoup appris. J’ai découvert le monde d’une manière simple, et cela a renforcé mon engagement social, je pense.

Le 13 septembre 1999, vous aviez alors 26 ans, votre monde a complètement changé lorsque vous avez été présentée comme la fiancée du prince Philippe. Tout à coup, le pays entier vous connaissait. Ça a dû être une grande étape, non ?

On n’y est jamais complètement préparé. Mais oui, c’était un jour important pour moi. La veille, j’étais encore totalement anonyme, et soudain, je devenais une personnalité publique. J’avais un cabinet en tant qu’orthophoniste. J’ai reçu mes patients, enfants et adultes. Et le lendemain, c’était fini. Heureusement, j’ai pu compter sur le soutien de mon mari. Il m’a énormément aidée. Je dois dire aussi j’ai eu une période de transition. J’étudiais la psychologie. Avec mon mari, j’ai décidé de poursuivre mes études. De cette façon, j’ai conservé une partie de mon ancienne vie, ce qui m’a apporté un équilibre. J’ai obtenu mon diplôme en 2002. Elisabeth avait alors un an. Mon mari était content lorsque la période de blocus était terminée.

Pour le Roi et vous, vos enfants passent toujours en premier. Ainsi, lorsqu’ils fréquentaient le collège St-Jean Berchmans à Bruxelles, vous les ameniez vous-même à l’école, dans la mesure du possible.

Mon mari les emmenait à l’école le matin et je les récupérais. Et j’ai aussi aidé des enfants à apprendre à lire là-bas.

En tant qu’orthophoniste alors ?

Non, en tant que mère lectrice. Chaque mardi après-midi, j’y allais. Dans une pièce séparée, j’ai aidé quelques enfants qui avaient du mal à lire, j’ai essayé de leur donner la joie de lire. J’ai de bons souvenirs de l’école. C’était il y a longtemps. Le temps passe vite.

Votre famille est votre base. Le monde extérieur ne sait pratiquement rien de ce qui se passe derrière les murs du château de Laeken, où vous vivez avec le Roi et vos enfants. Pourquoi êtes-vous si stricte à ce sujet ?

La paix et la sérénité que vous pouvez trouver dans la vie privée ont un impact positif sur votre vie publique. C’est pourquoi il est très important d’avoir une vie privée protégée. Pour moi, mais aussi pour les enfants. De cette façon, ils peuvent se développer et prendre confiance en eux.