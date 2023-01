«Honteux, il neige 2 ou 3 fois par an en Belgique», «on a demandé à évacuer Liège ou quoi c’est pas possible!»: le chaos total en région liégeoise à cause de la neige, de très nombreux conducteurs bloqués des heures! (photos et vidéos)

« Honteux », nous écrit Ludovic via notre bouton Alertez-nous. « Il neige 2 voire 3 fois par an en Belgique et même pas capable de déneiger des routes, ça fait plus de 3 heures que je suis bloqué sur la E25 à Sprimont ». « Tout est à l’arrêt, il y a des camions en ciseaux on n’a pas vu une seule fois la police c’est scandaleux », nous écrit-il peu avant 21 heures.

« Bloqué dans le tunnel de Cointe depuis 17h40, aucune info », nous dit Dimitri. « Une pagaille sans pareil, à quand les pneus neige obligatoire ? », nous écrit Marylène.