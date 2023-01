Neige et chaos sur nos routes: la Belgique toujours en alerte, voici les prévisions météo pour les prochaines heures

En première partie de nuit, essentiellement dans le sud du pays, des averses hivernales (pluie, neige fondante et grésil) tomberont encore en plaine, et des averses de neige en Moyenne et Haute Belgique. En particulier dans le sud de l’Ardenne, cela entraînera quelques cm de neige supplémentaires, mais une couche de neige pourra également se former en plaine lors d’averses plus intenses ailleurs dans le sud du pays.

Lire aussi «Honteux, il neige 2 ou 3 fois par an en Belgique», «on a demandé à évacuer Liège ou quoi c’est pas possible!»: le chaos total en région liégeoise à cause de la neige, de très nombreux conducteurs bloqués des heures! (photos et vidéos)

Plus tard cette nuit, le temps deviendra sec partout. Il gèlera progressivement sur l’ensemble du territoire, il y aura donc un risque de routes glissantes dû au gel des routes mouillées, au brouillard givrant.