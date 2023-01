Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il a été formé au football professionnel au biberon du deuxième grand RFC Seraing de l’histoire. Celui des années 90. Des Brésiliens. De Karagiannis, Lukaku père et consorts. Puis Olivier Doll est devenu un défenseur de renom en rejoignant la maison mauve. Il est resté dix ans à Anderlecht avant de terminer sa remarquable carrière à Lokeren. Aujourd’hui, l’ancien Diable rouge (6 caps) travaille pour la Province, à Liège, ainsi que comme consultant à Eleven TV. Seraing et Anderlecht, forcément, il connaît. Ce qu’il voit aujourd’hui ne lui fait pas plaisir. Il en parle sans langue de bois. Avec, quelque part, l’espoir que peut-être, des jours meilleurs arrivent pour ces deux entités qui comptent pour lui et qui se rencontrent dimanche (16 heures). Dans une joute, qui de manière assez étonnante tourne autour du maintien.

Olivier, on commence chronologiquement par votre premier club. Que pensez-vous du match assez curieux de Seraing, mercredi à Courtrai ?

J’ai revisionné à plusieurs reprises les images. Elles livrent la même conclusion. Un résumé de ce qu’est la saison du RFC Seraing. Chaque fois, ça passe à côté à cause de détails. Je pense qu’à part face à Genk et à Louvain, les Métallos ne se sont que rarement plantés dans les grandes largeurs. Par contre, ils sont souvent tombés par un but de différence, non ?