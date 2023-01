Le club des Pumas au Mexique met fin au contrat de Dani Alves, accusé d’agression sexuelle en Espagne

Le club des Pumas (1ere division mexicaine) a annoncé vendredi qu’il avait mis fin au contrat du footballeur brésilien Dani Alves, en détention préventive en Espagne pour agression sexuelle présumée.

«Avec cette décision, le club réitère son engagement à ne tolérer aucun acte d’aucun membre de notre institution, qui que ce soit, à porter atteinte à l’esprit universitaire et à ses valeurs», a détaillé le président du club de l’Université nationale du Mexique (UNAM), Leopoldo Silva.

«Le club de l’Université national est une institution qui promeut le respect, le comportement intègre, digne et professionnel de ses joueurs et joueuses, sur et en dehors du terrain», a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse convoquée le jour-même, sans répondre aux questions des journalistes.

Une juge espagnole a ordonné vendredi le placement en détention provisoire du footballeur brésilien pour l’agression sexuelle présumée d’une jeune femme dans une discothèque de Barcelone, des faits qu’il nie catégoriquement.

Selon une source proche du dossier, la jeune femme accuse l’international brésilien de 39 ans de «viol», qualification pénale faisant partie des agressions sexuelles dans le code pénal espagnol. La jeune femme a réitéré ses accusations vendredi devant la magistrate, toujours selon cette source.

Les faits se seraient déroulés dans les toilettes d’une discothèque à la mode de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre, selon les médias.

Footballeur le plus titré au monde (43 trophées), Dany Alves a proclamé son innocence dans un message transmis le 5 janvier à la chaîne espagnole Antena 3.

Il avait passé quelques jours de vacances à Barcelone après avoir participé au Mondial au Qatar avec la sélection brésilienne. Il comptait ensuite rentrer au Mexique.

Ex-joueur du FC Barcelone, de la Juventus et du Paris Saint-Germain, Dany Alves a été recruté en août dernier par les «Pumas», avec qui il a joué 13 matches.