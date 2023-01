Performance graphique sur un mur de 5m de long au Grand Curtius à Liège ce week-end

Le musée du Grand Curtius à Liège consacre une exposition à Frank Pé, un des auteurs phares des éditions Dupuis jusqu’au 19 février prochain. Elle remonte le fil rouge animalier dans son œuvre, de "Broussaille" à "Zoo" et de "Spirou" à "Little Nemo", ainsi que toutes ses autres incursions dans les domaines aussi variés que le dessin animé, l’illustration ou la sculpture.

Sur deux étages, l’exposition présente des planches originales, des agrandissements, des croquis et recherches avec un double objectif : valoriser l’aspect spectaculaire du travail de Frank Pé et apporter une dimension pédagogique pour les visiteurs des écoles d’Art. Par-delà les bêtes, l’œuvre de Frank Pé nous questionne régulièrement sur la brûlante relation entre l’Homme et l’Animal, qui commence toujours ici par une fascination.