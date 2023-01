L’incroyable découverte de Céline à Liège: un véritable trésor se cachait derrière son frigo, «on voulait juste rénover et on les a trouvés!» (vidéo)

Les Archives de l’État belge qualifient la découverte de Céline d’« exceptionnelle ». Et pour cause ! En voulant rénover le mur de sa cuisine, la Liégeoise a retrouvé un véritable trésor historique. Des lettres de membres de la résistance datant de la Seconde Guerre mondiale se cachaient en effet derrière son frigo, explique-t-elle auprès de RTL-Info.

Céline commente les faits. « C’est surprenant, on ne s’y attend pas du tout. On voulait juste rénover et on trouve des documents… C’est vrai que la maison date de 1900, mais on ne pensait pas qu’il y avait ce genre de documents cachés ici (…) Les personnages, dans les documents, se donnent des noms de code du type « Le Faucon » ou « Le Faisan ». C’est assez interpellant, mais ça fait partie de notre histoire », détaille-t-elle à nos confrères.