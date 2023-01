Alex Vizorek au Wolubilis pour rire de la mort avec «Ad Vitam»

Alex Vizorek l'a fait. Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens, l'humoriste a eu le culot de choisir la mort comme thème principal de son nouveau spectacle. Avec ce style bien à lui, cette manière de mêler le sérieux à l'absurde, il se permet tout et fait rire le public de ses angoisses. Puisant dans la philosophie, les sciences, l'art et sans oublier l'orgasme (appelé aussi la petite mort), Alex Vizorek offre un texte ciselé.

Et si on parlait de la mort avec des mots plutôt qu’avec des chiffres, cela ne serait-il pas plus drôle ? C’est le pari osé de l’humoriste belge Alex Vizorek. Il revient après « Alex Vizorek est une oeuvre d’art » avec son nouveau spectacle « Ad Vitam ».

Créé à Bruxelles entre deux vagues de pandémie, l’humoriste parle de la mort et finalement avant tout de la vie au Wolubilis le 3 février. Il sera également au Théâtre Royal des Galeries les 26 et 23 mai.