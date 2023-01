Du soleil et du brouillard pour commencer le week-end

Un amas de nuages bas envahira progressivement le territoire depuis les frontières allemandes et néerlandaises durant l’après-midi et engendrera possiblement quelques flocons. Le vent faible à modéré soufflera du nord-est et le thermomètre ne dépassera pas les -3ºC en Hautes-Fagnes et les 3ºC à la mer.

Le mercure chutera ensuite dans la soirée et la nuit avec jusqu’à -6ºC en Ardenne, -1ou -2ºC dans le centre et 0ºC à la Côte, sous un vent toujours faible ou modéré. Le temps sera globalement sec mais très nuageux avec un risque de brouillard givrant dans la plupart des régions. Quelques chutes de neige pourraient également avoir lieu à l’est alors que des éclaircies pourraient temporairement subsister à la mer.