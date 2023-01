Liege Airport: «La limitation à 50.000 mouvements est intenable», estime Willy Borsus

« Un gouvernement n’a pas pour vocation de détruire ce qu’il a lui-même mis des années à construire et à construire avec succès », pointe-t-il dans L’Echo samedi.

« Le dossier n’est pas abouti et les positions ne sont pas figées, mais c’est clair qu’une limitation à 50.000 mouvements, telle qu’elle figure dans la proposition qui nous a été soumise via le rapport technique, est une proposition qui est destructrice et qui va entraîner une mort lente de l’aéroport de Liège. Ce serait une véritable catastrophe sociale et cela reviendrait à simplement envoyer les mêmes avions vers des aéroports proches, ailleurs en Europe comme à Lille, ou en Flandre », estime M. Borsus.