Chaos sur les routes à cause de la neige: la Belgique toujours en alerte, le point ce samedi matin (vidéo)

Ce vendredi, c’était le chaos sur les routes en Belgique. Et plus particulièrement en région liégeoise, où des automobilistes ont parfois été contraints d’abandonner leur véhicule en pleine circulation.

Les témoignages de personnes bloquées se sont multipliés sur les réseaux sociaux, mais également via notre bouton Alertez-nous. « Il neige 2 voire 3 fois par an en Belgique et même pas capable de déneiger des routes, ça fait plus de 3 heures que je suis bloqué sur la E25 à Sprimont », nous écrivait Ludovic. « Tout est à l’arrêt, il y a des camions en ciseaux on n’a pas vu une seule fois la police c’est scandaleux ».