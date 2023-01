Insolite en plein chaos à cause des conditions climatiques extrêmes à Liège, un dépanneur… tombe en panne: «J’attends moi-même la dépanneuse» (vidéo)

Ce vendredi, c’était le chaos sur les routes en Belgique. Et plus particulièrement en région liégeoise, où des automobilistes ont parfois été contraints d’abandonner leur véhicule en pleine circulation.

En témoigne un dépanneur de la société « Plateau dépannage », qui s’est lui-même « embourbé » en dépannant un véhicule. Au micro de RTL, il raconte sa mésaventure. « On intervenait sur un véhicule qui était en panne et au moment du dépannage, je me suis moi-même embourbé. Donc ici j’attends moi-même la dépanneuse », explique le dépanneur. « C’est la catastrophe aujourd’hui, avec tous les dépannages qu’on a… on n’a pas trop le choix d’attendre », témoigne-t-il encore.