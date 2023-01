Une personne décède dans un accident de la route à Goffontaine

La neige, en plus de causer les habituels embarras de circulation, aura malheureusement fait un mort vendredi.

En fin de journée, les services de secours signalaient un grave accident de la route, avec deux personnes incarcérées, à Goffontaine, sur la commune de Pepinster. Une voiture a voulu en éviter une autre, mais avec les conditions météorologiques l’évitement s’est mal terminé. La voiture a mordu dans une congère, percuté une bordure et terminé sa course contre la façade d’une habitation. Deux ambulances et le Smur sont envoyés sur place.