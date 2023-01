Foot national: match remis à Meux, Aische et Onhaye, on attend pour les autres clubs

Le match au sommet entre Meux et Warnant vient d’être remis en D2ACFF.

Après l’inspection du terrain de Aische, l’ACFF a pris la décision de remettre la rencontre qui devait voir les Hesbignons affronter Saint-Symphorien, premier en D3A. Toujours en D3A, il a également été décidé de reporter le match entre Onhaye et Jodoigne après le passage d’un vérificateur sur le terrain en début d’après-midi.

Pour le reste, rien n’a encore été décidé à Namur (c/ Binche) en D2ACFF ainsi qu’à Tamines (c/ Saint-Ghislain) et Couvin (c/ Gosselies) en D3A.

Pour rappel, tous les matchs de D3B ont quant à eux été remis. Ciney et Rochefort sont fixés depuis hier.