Foot national: match remis à Meux et Aische, décision au terrain à Onhaye, on attend pour les autres clubs

Le match au sommet entre Meux et Warnant vient d’être remis en D2ACFF.

Après l’inspection du terrain de Aische, l’ACFF a pris la décision de remettre la rencontre qui devait voir les Hesbignons affronter Saint-Symphorien, premier en D3A. Toujours en D3A, il n’y aura pas de vérification au terrain d’Onhaye. La décision sera prise par le corps arbitral avant le match prévu contre Jodoigne.

Pour le reste, rien n’a encore été décidé à Namur (c/ Binche) en D2ACFF ainsi qu’à Tamines (c/ Saint-Ghislain) et Couvin (c/ Gosselies) en D3A.

Pour rappel, tous les matchs de D3B ont quant à eux été remis. Ciney et Rochefort sont fixés depuis hier.