David De Gea tacle la Premier League et sa programmation: «Je ne comprends vraiment pas»

Ce mercredi, Manchester United a concédé le partage contre Crystal Palace et perd ainsi ses premières plumes en Premier League. David De Gea, qui a concédé le but en fin de match, n’a pas digéré la suspension de Casemiro. En effet, les Red Devils affrontent Arsenal ce dimanche à 17h30.

En interview, le portier espagnol a taclé la Premier League : « Casemiro est une énorme perte. Mais je ne comprends pas pourquoi Arsenal ne joue pas la même semaine que nous. On joue pendant qu’eux se reposent, et maintenant, on perd l’un de nos meilleurs joueurs. Je ne comprends vraiment pas. »

Pour rappel, la rencontre entre les Red Devils et Crystal Palace avait été reportée en septembre dernier à la suite du décès de la Reine Elizabeth II.