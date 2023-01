Plus d’une cinquantaine d’interventions liées à la neige pour les pompiers!

Il n’y a pas que les déneigeuses qui n’ont pas chômé vendredi, à cause des abondantes chutes de neige. Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau ont été appelés à de très nombreuses reprises pour des arbres sur la route, des câbles électriques menaçants, des balisages…

Ce samedi, la situation s’est calmée. L’occasion de dresser un bilan. « Au total, la zone VHP sera intervenue sur plus d’une cinquantaine d’interventions liées aux intempéries depuis hier après-midi, et plus d’une cinquantaine d’interventions ambulances », indique le commandant de la zone, Quentin Grégoire.