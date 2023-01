Avec sa robe dos nu, Jenna Ortega (Mercredi Addams) s’impose en femme fatale sur le tapis rouge de la Fashion Week parisienne (vidéo)

Invitée au défilé Yves Saint Laurent, l’actrice de 20 ans a opté pour un look bien différent de celui qu’elle arbore à l’écran dans la série « Mercredi » sur Netflix…

Difficile de ne pas associer Jenna Ortega à son rôle de Mercredi Addams, dans la série « Mercredi » qui cartonne sur Netflix. Petites couettes, tenue d’écolière, regard ténébreux : un look qu’elle abrore à la perfection et qui lui collerait presque à la peau. Mais Jenna n’est pas Mercredi. Et elle nous l’a bien prouvé lors du dernier défilé Yves Saint Laurent, qui s’est tenu cette semaine dans le cadre de la Fashion Week parisienne…

Exit les petites couettes et la tenue d’écolière. Jenna s’est imposée en femme fatale sur le tapis rouge, avec sa robe dos nu noire voilée, formant une élégante capuche. Du plus bel effet. Naturellement, les objectifs des photographes étaient braqués sur l’actrice de 20 ans, qui pour l’occasion, portait une création Saint Laurent printemps-été 2023. Somptueuse !