Une voiture tombe dans la Meuse à Jambes: les recherches ne reprendront pas ce week-end

Deux jours après qu’une voiture soit tombée dans la Meuse à hauteur du CHR à Jambes, on ne sait toujours pas ce qu’il est advenu du conducteur ou de la conductrice. Les recherches avaient été interrompues jeudi soir par manque de sécurité et elles n’avaient pas repris ce vendredi. On apprend désormais qu’il n’y en aura pas de nouvelles ce week-end.

Lire aussi Une voiture tombe dans la Meuse à Jambes: «Il aurait donné un petit coup d’accélérateur qui l’a fait dévier», témoignent les riverains (vidéo)

Selon le parquet de Namur, elles pourraient reprendre ce lundi ou ce mardi. Le débit important de la Meuse empêcherait une nouvelle fois la protection civile de travailler dans de bonnes conditions. Le magistrat de garde indique également que les premiers éléments confirmeraient l’accident. Vendredi, plusieurs riverains nous avaient confié avoir vu une Golf dévier de sa trajectoire après un petit coup d’accélérateur.