Chutes de neige en région liégeoise: 300 personnes encore sans électricité, les communes d’Aywaille, Comblain-au-Pont, Sprimont et Trooz les plus touchées

La situation s’est calmée sur les routes de la région liégeoise, mais les conséquences des importantes chutes de neige survenues ce vendredi se font encore ressentir. Notamment sur les communes d’Aywaille, Comblain-au-Pont, Sprimont, Trooz et Jalhay, où plusieurs pannes d’électricité doivent encore être réparées : « Effectivement, la soirée a été compliquée. Le gros problème pour nos agents était le même que pour les citoyens qui tentaient de rentrer chez eux. Il a parfois fallu plus de deux heures pour arriver sur une panne.

Depuis vendredi soir, nous avons traité et rétabli 66 pannes surtout générales. Il reste à traiter 32 pannes actuellement principalement situées sur Aywaille, Comblain, Jalhay, Sprimont et Trooz. 300 clients sont actuellement sans courant, tous faute d’accès aux points de réparation : les voiries secondaires sont verglacées et nous bloquent dans nos missions de rétablissement. 8 de nos lignes électriques ont été brisées par des arbres. 11 groupes électrogènes ont été commandés durant la nuit dont certains sont toujours en route et bloqués faute d’accès. Nous sommes en contact avec les services d’épandage communaux », explique RESA, Gestionnaire de Réseaux de Distribution (GRD) d'électricité et de gaz en Province de Liège.