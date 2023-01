Après avoir quitté Miss France, Sylvie Tellier revient avec un concours de beauté surprenant

L’ancienne directrice générale du comité Miss France et ex-reine de beauté est déjà de retour avec un projet pas si éloigné de ses précédentes fonctions…

Après avoir officiellement donné les clés du comité Miss France à une autre Miss, Cindy Fabre (élue en 2005), Sylvie Tellier s’ennuierait-elle déjà ? La retraite à 44 ans : pas pour elle ! La preuve, elle a accepté d’être présidente du jury d’une autre élection bien moins médiatisée que celle de Miss France. « Son expérience, son aura et son œil aguerri permettront d’apporter un souffle sans précédent à l’élection Mister universel France », annonce les organisateurs dans un communiqué.

Vous l’avez donc compris : Sylvie Tellier sera présente, ce samedi 21 janvier, au concours Mister universel France, l’équivalent masculin de Miss France. Le concours aura lieu à Villieu-Loyes-Mollon, près de Lyon et élira l’un des 16 candidats régionaux en lice. Sylvie Tellier « participera ainsi aux entretiens des 16 candidats et les jugera au-delà de leur physique : sur leurs projets, leur éloquence et leur charisme », indiquent les organisateurs.