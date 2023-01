De fortes odeurs de mazout empestent certaines rues de Goutroux: «Les détecteurs n’ont pas décelé la présence de substances nocives»

Parmi les rues touchées, on retrouve la rue Paul Finet, la rue de Leernes, ou encore la rue des Bleuets. Mais selon plusieurs riverains, l’odeur touche de nombreuses autres rues de Goutroux depuis le vendredi 20 janvier.

Alertée par de fortes odeurs provenant de sa salle de bain, Rachel, riveraine de la rue Paul Finet, était très inquiète. « Très tôt le 20 janvier, vers 3h00 du matin, j’ai remarqué une odeur de mazout ou d’essence dans ma salle de bain. Inquiète, j’ai réveillé mon époux pour lui signaler le phénomène. Il est allé examiner, et même constat pour sa part. Il m’a dit que quelqu’un avait probablement mis quelque chose dans les égouts, et qu’il fallait qu’on examine en détail plus tard. Quelques heures après, l’odeur était très forte. J’ai donc pris contact avec ma voisine, et elle m’a dit que sa fille avait aussi senti cette odeur chez elle. Depuis hier, l’odeur s’est un peu calmée, mais elle est toujours présente dans ma salle de bain. C’est embêtant, car j’ai un bébé de 14 mois et l’odeur m’empêche d’aller dans la salle de bain avec lui », explique Rachel.