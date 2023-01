Un an jour pour jour après l’arrestation d’Olivier Vandecasteele, une veillée sera organisée le 26 février à Namur

Lire aussi Mobilisation à Namur pour Olivier Vandecasteele, condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet en Iran: «Nous continuerons notre combat. Si on ne fait rien, il va mourir» (photos et vidéo)

Pour rappel, Olivier Vandecasteele a dernièrement été condamné à une peine de 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage. Bien qu’un accord de transfèrement avait été conclu entre la Belgique et l’Iran, ce dernier a été suspendu par la Cour constitutionnelle. Les conditions de détention d’Olivier Vandecasteele inquiètent au plus haut point. Selon ses proches, il aurait perdu pas moins de 25 kilos et souffre de plusieurs graves problèmes de santé.