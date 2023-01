Philippe, 29 ans, vit dans les rues de Namur: «Je ne savais plus payer mes factures suite à la hausse des prix de l’énergie»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

dLe jour de notre reportage, les températures extérieures affichent -2 degrés. L’air est froid et les bonnets, écharpes et gants sont de rigueur. Les rues de Namur sont animées en raison du marché. Du côté de la place d’Armes, Philippe lutte aussi contre le froid. Pour le jeune homme de 29 ans, la situation est plus compliquée puisqu’il est sans-abri depuis près de six mois. Il vient tous les jours à la sortie du parking pour réclamer quelques pièces. « J’habitais à la rue Rogier depuis presque quatre ans », explique-t-il. « Ne sachant pas payer mes factures d’énergie avec les hausses, j’ai été obligé de quitter mon logement et je n’avais pas d’autre choix que de vivre dans la rue. »