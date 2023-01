Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Certains métros vont vivre un véritable enfer aux riverains qui habitent à proximité des stations. Nous avons relayé dans La Capitale les plaintes des habitans à Auderghem et Anderlecht. Etterbeek, Molenbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre subissent également des vibrations insuportables au passage de certains métro 1 et 5. Cinq plaintes collectives ont été déposées auprès de Bruxelles Environnement.

Lire aussi Des métros font trembler des habitations à Auderghem: la Stib a trouvé l’origine du problème

« Ces nuissances, ces vibrations ne sont pas acceptable pour les riverains. Depuis la première réception de plainte, la Stib procède à des examens du réseau afin d’objectiver le problème, d’identifier les causes, de trouver des solutions le plus rapidement possible », a indiqué le ministre Alain Maron (Ecolo) en l’absence de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) en séance plénière ce vendredi.