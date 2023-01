Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les riverains anderlechtois font entendre leur voix au sein de la commune. Que pensez-vous de ces interpellations ?

Je ne comprends pas comment le collège est passé aussi loin de sa population. Dans l’accord de majorité, il était expressément dit que l’implication des citoyens allait être renforcée et on est passé complètement à côté. Alors Good Move est évidemment l’exemple le plus marquant de ce ratage. On le voyait très clairement depuis le début, la majorité allait dans le mur. Les gens n’étaient pas au courant. Ils avaient l’impression que leurs priorités étaient complètement ignorées. Lorsque les choses ont pris une mauvaise tournure en septembre, une partie du collège a fait volte-face. Néanmoins, cette obstination à prétendre qu’il y avait des concertations à grande échelle, ça n’a pas plu aux habitants.

de videos

Il faut plus impliquer la population ?