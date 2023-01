Bruxelles Environnement veut aménager la Promenade Verte à Watermael-Boitsfort avec une nouvelle piste cyclable

Watermael-Boitsfort va bientôt disposer d’une nouvelle piste cyclable sur son territoire. Bruxelles Environnement a déposé une demande de permis d’urbanisme pour aménager la Promenade Verte sur le tronçon reliant la Forêt de Soignes (avenue Charles-Albert) au parc Tenreuken, annonce la Dernière Heure.

Le projet s’inscrit dans le cadre du subside octroyé par le Fonds « Bike in Brussels » de la fondation Roi Baudouin pour améliorer les infrastructures cyclables de la capitale. « Malgré le passage de la Promenade Verte, aucun aménagement spécifique n’y est réalisé pour rendre plus lisible, agréable et sécurisé le passage des cyclistes, piétons ou personnes à mobilité réduite », indique Bruxelles Environnement dans sa note explicative. « Seul le balisage permet de suivre la Promenade Verte, sa lecture dans le paysage est très faible. Aucun aménagement cycliste spécifique existe sur la voirie. » et le trottoir ne fait que 1,5 mètre ou 0,80m de large.