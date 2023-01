Shemar Moore («S.W.A.T.», «Esprits criminels») bientôt papa : qui est la mère du futur enfant? (photos) Désolé, mesdames, mais le beau Shemar Moore est loin d’être célibataire. La preuve... Isopix

Très discret sur sa vie privée, l’acteur de 52 ans a toujours cultivé l’image de l’éternel célibataire, excepté entre 2015 et 2017, durant sa relation avec la footballeuse professionnele Shawna Gordon. Depuis, Shemar Moore semblait libre comme l’air... jusqu’à ce qu’il annonce sa future paternité sur Instagram.

C’est dans une vidéo publiée le 9 janvier dernier que la star de « S.W.A.T. » a lâché le morceau, aux côtés de sa compagne. Une vidéo tournée lors de leur Gender Reveal Party (une fête pour annoncer le sexe du bébé), qui avait des allures de film hollywoodien. En effet, le sexe de l’enfant a été révélé au moyen de fumigènes tout droit sortis d’un hélicoptère en plein vol !

Verdict : il s’agira d’une fille prénommée Frankie. Celle-ci devrait venir au monde début février.

Dans cette vidéo, on aperçoit donc la chérie de Shemar, Jesiree Dizon, une actrice et mannequin de 39 ans, vue notamment dans « Hawaii 5-0 » et « True Blood ». Laquelle est déjà maman de deux enfants : Kaider (16 ans) et Charli (5 ans).

Suivie par plus de 45 000 personnes sur Instagram, Jesiree partage à ses abonnés son quotidien de maman, mais aussi sa passion pour le maquillage. Car en plus d’être actrice et mannequin, la jeune femme est également make-up artist.