«Plus de 150 soldats, plus de 30 pièces d’armes, d’équipements militaires et spéciaux»: la Russie a mené des exercices de défense antiaérienne dans la région de Moscou

«Des exercices ont été organisés dans la région de Moscou, avec le personnel de la brigade de missiles antiaériens du district militaire occidental, pour repousser les attaques aériennes contre d’importantes infrastructures militaires, industrielles et administratives», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Au total, «plus de 150 soldats et plus de 30 pièces d’armes, d’équipements militaires et spéciaux ont participé» à ces exercices, a indiqué la même source.