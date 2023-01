L’aéroport de Liège contraint de fermer ses pistes et de dévier des avions à cause du verglas: «Pas d’incident majeur mais les conditions sont catastrophiques»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’y a pas eu d’incident majeur, mais le SPW (service public de Wallonie) a tout de même décidé de fermer les pistes de l’aéroport pour éviter les problèmes : « A l’aéroport de Liège, il fait plus froid qu’ailleurs car le site est balayé par les vents. Les conditions sont catastrophiques et notre personnel travaille 24 heures sur 24 à la fois pour déneiger, et aussi pour épandre. Mais ça ne suffit pas. On peut le dire, ça a vraiment été le chaos hier soir à cause des chutes de neige », explique Christian Delcourt, porte-parole de l’aéroport.