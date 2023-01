La situation s’aggrave en Belgique: la circulation va être problématique, du verglas sur une bonne partie des routes et jusqu’à 5 centimètres de neige (vidéo)

L’avertissement aux conditions glissantes est en vigueur de ce samedi 21 janvier 18h au dimanche 22 janvier 22h. Sur les provinces de Liège, du Limbourg, de Namur et du Luxembourg, les températures négatives durant une grande partie de la période, combinées à la fonte partielle de la neige en journée, pourraient conduire à des plaques de glace. Par ailleurs, la couche de neige encore importante par endroits (notamment en Ardenne et en Campine) peut toujours rendre la circulation problématique.

D'autre part, de nouvelles chutes de neige sont prévues cette nuit et durant la journée de dimanche; elles seront généralement de faible intensité et concerneront surtout l'est du pays. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles se produiront toutefois plus régulièrement et pourraient y conduire à des cumuls de l'ordre de 1 ou 2 cm en 6h, en particulier sur les Hautes-Fagnes. Quelques faibles précipitations neigeuses seront également possibles dans le centre du pays.

Voici les cumuls de neige sur 24h (entre samedi soir et dimanche soir) estimés dans les provinces concernées:

-Liège: 1-5 cm.

-Luxembourg: 0-2 cm.

-Namur: 0-2 cm.

-Limbourg: 0-1 cm.

Circulation problématique

Quelques faibles précipitations neigeuses seront également possibles dans le centre du pays, selon l’IRM.

Maintien de la vigilance renforcée sur les routes wallonnes

La Cellule d’action routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route, reste activée et continue de suivre la situation sur le réseau routier wallon, a indiqué samedi midi le Service public de Wallonie (SPW). Les automobilistes sont invités à conduire avec prudence et vigilance.

Dès lors, tous les conducteurs sont invités, entre autres, à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et prévoir les équipements nécessaires, notamment des pneus neige.