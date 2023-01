La neige attire de nombreux Belges dans les Fagnes ce samedi: il est possible d’y circuler malgré la forte affluence

« C’est la première année que cet outil est utilisé. Ça permet d’informer les visiteurs et de pouvoir éventuellement les rediriger si on ne peut plus les accueillir dans de bonnes conditions », explique Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes qui se réjouit de l’affluence de ce samedi. « Il y a du monde, les parkings de centres de location de ski sont saturés mais il est encore possible de se garer sur les accotements », précise le bourgmestre.

Si les promeneurs sont de plus en plus nombreux, le ski de fond, lui, ne fait plus vraiment recette. « On est ici depuis 40 ans et ces vingt dernières années, on a constaté un véritable changement. Si auparavant les visiteurs se déplaçaient pour faire du ski, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En proportion, je dirai qu’il y a 90 % de promeneurs et 10 % de skieurs », explique Alexandre Féchir, au Signal de Botrange.