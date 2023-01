Futsal (D2 UB) | Beau succès du BSEP Morlanwelz contre le Bouraza Brussels: «Si on gagne tout, on sera promu!»

BSEP MORLANWELZ 6

BOURAZA FT BRUSSELS 4

La compo : Redivo, Lamalam, Siciliano, Jesus, De Bail, Alex, Chiaravalle, S. et A. Canaris, Amelot, Bouzalmat.

Belle victoire pour les Normaliens qui maintiennent la pression sur Hoboken lui aussi vainqueur. C’était un match piège pour les hommes de Rosario Persichetti et ceux-ci ont évité l’écueil avec maîtrise. Le coach était satisfait de la prestation des siens et reconnaissait volontiers que tout n’avait pas été facile : « On avait bien débuté le match en se créant de nombreuses occasions mais sans les mettre au fond. Redivo n’avait strictement rien à faire et il a pourtant encaissé deux buts sur leurs rares possibilités. Heureusement, S. Canaris parvenait à égaliser en toute fin de première période sur un 10m. Mais dès la reprise, on prenait un nouveau but et la hantise d’être mené et de courir après le score refaisait surface. Mais on a su rester calme et poser notre jeu, si bien qu’on a inscrit quatre buts d’affilée pour monter à 6-3. Ils ont alors opté pour un gardien volant et sont revenus à 6-4 à deux minutes de la fin mais on a su garder notre sang-froid en fin de match. Une victoire assez aisée, donc. »

Le coach ajoutait : « Pour une fois, on ne s’est pas mis trop de pression lorsqu’on a été mené et on a su bien gérer notre rencontre. On a plus d’espace lorsque l’adversaire doit sortir et c’est ce qu’il s’est passé une fois Bruxelles mené. Notre jeu a augmenté en qualité et les individualités sont plus présentes. On a obtenu trois beaux points avant d’aller à Koekelberg, qui a été battu à Alost, et qui devra supporter toute la pression car une défaite face à nous les éliminerait de la course au titre. Mais ça va être compliqué bien qu’après ce neuf sur neuf, on a notre sort entre nos mains, si on gagne tout, on sera promu. »