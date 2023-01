Magali voulait simplement aider mais se retrouve avec une amende de 50 euros: «On n’est pas riche, on essaye d’aider et on est puni…»

Magali ne compte plus faire don des vêtements dont elle et sa famille n’avaient plus besoin. La faute à cette mauvaise expérience vécue l’été dernier qu’elle raconte aujourd’hui à de RTL-INFO. Car l’habitante de Ganshoren avait pris l’habitude, après un tri dans son armoire et celle de son fils adolescent, de déposer le trop-plein dans une bulle à vêtements.

Cette fois-là, la Bruxelloise arrive devant un conteneur plein. « Il y avait des sacs à côté, donc nous avons déposé les nôtres aussi », explique-t-elle à nos confrères. Ce que ne sait pas Magali, c’est qu’elle est filmée par une caméra de surveillance et que cet acte est un délit. Résultat, elle reçoit quelques jours plus tard une amende administrative de 50 euros. « On a été surpris quand on a appris que c’était considéré comme un dépôt sauvage », clame-t-elle.