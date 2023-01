Gros problème technique dans «Les 12 coups de midi»: avez-vous remarqué ce couac à l’annonce du gagnant des 390 200€? (photo)

Coup de théâtre sur le plateau des « 12 coups de midi ». Vendredi 20 janvier, Stéphane, le Maître de midi aux 153 victoires, a été éliminé du jeu, après cinq mois de participation. Une défaite dont il ressort tout de même gagnant, puisque l’ouvrier du Val-de-Marne est reparti avec une cagnotte exceptionnelle de 568 343 euros et de nombreux cadeaux récoltés tout au long de son aventure.

En effet, lors de l’émission de ce samedi 21 janvier, alors que le nom du gagnant était censé s’afficher en bas de l’écran à un certain moment, les téléspectateurs ont eu droit à un bandeau indiquant : « Tirage au sort en cours. Retrouvez le nom du gagnant sur MyTF1 et dans l’émission de demain. » Généralement, le vainqueur du jeu concours est annoncé le lendemain. Ayant enregistré l’émission il y a quelques semaines, Jean-Luc Reichmann n’était évidemment pas au courant de ce problème technique et a, comme d’habitude, indiqué que le nom du gagnant allait s’afficher à l’écran.