Trois activités pour en savoir un peu plus sur la question coloniale organisées à Marche

Demandes de restitutions d’œuvres spoliées, sort à réserver aux monuments coloniaux, volonté d’ériger des lieux à la mémoire des populations colonisées, échec de la commission parlementaire sur la question centrale des excuses de la Belgique… Depuis plusieurs années, le passé colonial et la décolonisation de l'espace public sont au centre de la place publique et médiatique belge. Pourtant, face à ces débats récurrents, force est de constater que les 77 années d’histoire de la colonisation belge en RDC puis au Burundi et au Rwanda sont méconnues de la plupart d’entre nous.

Pour permettre à toutes et à tous d’en savoir plus et de s’approprier des éléments des débats actuels, le CAL/Luxembourg propose trois activités en lien avec le devoir d’histoire et le travail de mémoire.

Pour les professionnels de l’éducation et du social ainsi qu’à toute personne intéressée par la thématique, le CAL/Luxembourg et le CRILUX proposent ensuite la conférence « Aborder l’histoire coloniale : pourquoi ? comment ? » le jeudi 9 mars 2023 à la salle « le studio des carmes » à Marche-en-Famenne. Belen Sanchez, chargée de projets Démocratie ou barbarie de la FWB et Kevin Soiresse, enseignant, député au parlement de la FWB et au Parlement bruxellois reviendront sur l’importance d’aborder l’histoire coloniale dans les classes pour développer un regard critique sur le passé et améliorer le vivre ensemble. La conférence est gratuite et le verre de l’amitié sera l’occasion de découvrir l’exposition « Décolonisation en noir et blanc ». Réalisée par des élèves de 4ème secondaire de l’Athénée de Ganshoren, elle est le fruit d’un projet piloté par l’ONG Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale (LHAC).

Enfin, le samedi 15 avril, au départ d’Arlon, Virton, Libramont et Marche-en-Famenne, le CAL/Luxembourg vous emmène en car à Tervuren pour une visite guidée de l’AfricaMuseum. Une opportunité de découvrir les collections du musée, son histoire mouvementée et le défi actuel de la restitution des œuvres aux communautés africaines d’origine.