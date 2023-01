Neige, froid, gel: Liège met en place des lits supplémentaires pour assurer l’hébergement des personnes sans-abri

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela n’aura échappé à personne : des conditions météorologiques plus difficiles se sont abattues sur notre région depuis le milieu de cette semaine.

Le froid est devenu plus intense et, désormais, la neige et le gel ont fait leur apparition. Autant d’éléments compliqués à affronter lorsque l’on vit dans la rue, sans abri pour se protéger.

Face à ce constat, la Ville de Liège a décidé d’ouvrir des lits supplémentaires pour les personnes sans abri.