Plus de 72.000 citoyens appelés à réinventer le territoire du GAL Pays de Herve

Dans cette optique, les plus de 72.000 habitants du territoire couvert par le GAL – à savoir les neuf communes que sont Aubel, Baelen, Herve, Limbourg, Olne, Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont et Welkenraedt – ont reçu un toutes-boîtes. Il leur permettra de répondre à cet appel à pré-projets pour « collecter des idées autour de neuf thématiques phares » destinées à renforcer l’autonomie face aux crises, le bien-être, le vivre ensemble, la solidarité et la cohésion sur le Pays de Herve.

Neuf enjeux prioritaires

Ces neuf enjeux sont une économie collaborative, des systèmes agricoles locaux résilients et autonomes, des éléments et paysages naturels fonctionnels, un territoire conscient de son paysage et de ses atouts, des mobilités alternatives et interreliées, une production et consommation d’énergie optimales, une culture populaire et de proximité, une société inclusive et des citoyens engagés, ainsi qu’un tourisme doux et des chemins et sentiers fonctionnels. Ils « ont été définis sur base d’une analyse du territoire, lors d’un atelier participatif ».