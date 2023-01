4,6 millions d’euros pour agrandir l’école de Maurage

L’école communale de la Place de Maurage est de plus en plus fréquentée et les locaux actuels deviennent trop étroits. Un agrandissement de l’école est donc nécessaire, d’où la création d’espaces supplémentaires pour apprendre dans les meilleures conditions possibles.

D’autres implantations concernées

Ainsi à Haine-Saint-Pierre, un regroupement est envisagé : « Il y a deux écoles communales à 200 mètres l’une de l’autre : cela n’a aucun sens. Nous avons donc sollicité une étude pour envisager le regroupement de certaines implantations », nous avait expliqué Jacques Gobert (PS). « Nous avons auditionné l’auteur de projet, introduit une demande de subsides pour tout rassembler sur un seul site et là, nous avons obtenu plus de 3 millions d’euros d’investissement pour un budget total de 5 millions d’euros ».

Projection d’extension. - Ville de La Louvière

Soutenue par le plan de relance wallon qui prévoit 270 millions d’euros à destination des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la commune de La Louvière entend également aménager l’école fondamentale communale de Strépy-Boussoit pour 1,6 million d’euros.

« Il y a l’école du Bocage où nous avons actuellement des préfabriqués pour les maternelles. Même s’ils sont dans un bon état, ce n’est pas durable. C’est une école qui évolue bien et qui est dans un quartier en pleine explosion donc il devrait y avoir plus d’enfants à l’avenir », avait aussi précisé le bourgmestre.

Projection d’extension. - Ville de La Louvière

« À Maurage, une école a triplé sa population grâce à un projet d’immersion linguistique. Et à Boussoit, qui est une petite commune, il y a aussi deux écoles. On rassemble donc tout en construisant une annexe à l’école qui a été rénovée il y a deux ans. Ce qui est aussi un objectif d’amélioration des conditions de travail pour les enseignants et l’accueil des enfants et tout cela en grande partie subsidié ».