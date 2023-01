Le salon «Jobs Jeunes» de Seraing sera de retour le 4 février prochain

La Mda « l’info des Jeunes » - présidée par Monsieur Grégory Naisse - a décidé de lancer une fois de plus cette formule en organisant la cinquième édition de cet événement sérésien important.

Le concept reste quant à lui identique à l’année dernière : il s'adressera aussi bien aux étudiants qu'aux jeunes demandeurs d'emploi. Pour rappel, ce salon a pour objectif de créer un lien direct entre les demandeurs d’emploi et les employeurs partenaires présents sur le site. Les premiers peuvent donc facilement postuler et trouver un travail tandis que les seconds peuvent plus facilement recruter de nouveaux employés.