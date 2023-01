Un bon samaritain tracte plusieurs voitures enlisées dans la neige à Dison: «J’aimerais lui redire merci»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Par les temps qui courent, où l’individualisme gagne toujours plus du terrain, les belles actions méritent d’être soulignées tant elles font chaud au cœur. En voici une qui s’est déroulée ce vendredi enneigé à Dison.

Il est environ 14 heures, quand Maria Pita Fernandez quitte son travail à la Cité de L’Espoir, dont l’accès se fait par un petit chemin, d’habitude déneigé par les services techniques de son travail. Mais au plus fort de la tempête de neige, il y entre 5 et 10 cm sur la voirie. Sur la fin, juste avant la montée vers la route du Village, son véhicule patine et reste coincé. Un moment particulièrement inconfortable, vécu par d’autres automobilistes, jusqu’à ce qu’un bon samaritain passe par là.