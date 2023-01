Coup de tonnerre pour les propriétaires du monument de la restauration en Belgique: «Il faut fermer immédiatement, on ne prendra pas ce risque» (photo)

Après 37 ans de bons et loyaux services sans interruption, le couple se retrouve aujourd’hui sans revenu. « Nous avons tous deux la cinquantaine bien entamée… Nous savions que la propriété était en vente depuis un certain temps et que le propriétaire refusait ou n’avait pas les moyens de faire les réparations nécessaires. Si nous ne nous y conformons pas, et que nous nous entêtons à ignorer la fermeture obligatoire, nous serons responsables si des accidents se produisent et, à notre âge, nous ne pouvons plus prendre ce risque non plus. »