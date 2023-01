Vous découvrirez ces « microcars » au Salon de Bruxelles 2023

Les voitures deviennent de plus en plus chères en raison d’exigences en matière d’environnement et de sécurité de plus en plus nombreuses, ce qui fait qu’un nombre grandissant de voitures de ville (même des modèles populaires tels que la Ford Fiesta ) disparaissent du marché. Parallèlement à cela, de plus en plus de “micro voitures” font leur apparition : ce ne sont pas de vraies voitures, mais des véhicules à quatre roues dont la vitesse maximale est faible.

L’offre augmente, bien qu’il soit encore trop tôt pour parler de tendance (en raison du faible nombre d’immatriculations). Si les microcars semblent être une alternative intéressante à la ville, elles soulèvent également des questions. Par exemple, leurs prix sont assez élevés (plus de 15 000 euros pour les versions supérieures à 45 km/h), la sécurité est meilleure que sur un cyclomoteur mais moins bonne que dans une voiture, et ces véhicules ralentissent la circulation automobile.