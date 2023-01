Suzuki au Salon de l’auto de Bruxelles 2023

2022 n’a pas été une année facile pour Suzuki, essentiellement pour des raisons logistiques et de livraisons de véhicules. En Belgique, cette situation s’est traduite par une chute des immatriculations de 17,81%. L’importateur indique toutefois que le rythme des livraisons repart désormais à la hausse. Le bout du tunnel est donc en vue. Une hybridation forte Au salon, Suzuki présente naturellement ses derniers modèles, dont le Vitara et le S-Cross. C’est l’occasion de rappeler que ces deux modèles ont reçu l’an dernier un tout nouveau système hybride qui porte le nom de « Strong Hybrid ». Celui-ci se caractérise par un nouveau moteur à essence de 1,5 litre combiné à un moteur électrique (33 ch) et à une batterie (840 Wh). L’ensemble délivre 115 ch à bord de ces crossovers qui sont donc capables aussi de se déplacer sur le mode 100% électrique sur une très courte distance. Lorsque la voiture roule en roue libre ou freine, le moteur électrique est logiquement utilisé comme générateur et l’énergie cinétique est convertie en électricité.

Mises à jour en mars 2023 Suzuki travaille étroitement avec Toyota et leur partenariat a donné à la Swace (une hybride autorechargeable) et à l’Across (un SUV hybride rechargeable). L’observateur un tantinet aguerri les reconnaîtra rapidement, car il s’agit de versions rebadgées de la Toyota Corolla Touring Sports et du Toyota RAV4. Toujours bon à savoir : ces deux modèles bénéficieront d’une mise à jour technique en mars 2023.