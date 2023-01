Une électrique qui convainc

La Ford Mustang a toujours été un fer de lance dans le monde de l’automobile. Une forte tête qui est devenue une légende. Transition oblige, la Ford Mustang évolue et se mue même en un surprenant SUV 100% électrique, la Mach E, preuve que la marque n’a rien perdu de son pouvoir d’innovation. La bonne nouvelle, c’est que Ford puise allègrement dans son histoire pour offrir une véritable personnalité à ce SUV du futur dont on reconnaît facilement la parenté esthétique. Voilà un véhicule qui a du charisme et de la profondeur. Appréciable !

Techniquement, la batterie lithium-ion est implantée sous le plancher, ce qui permet à la fois de soigner l’habitabilité tout en garantissant un centre de gravité extrêmement bas et donc exemplaire. Le SUV Mach E se décline en plusieurs versions, toutes dignes du plus grand intérêt : une batterie de 75,7 kWh avec une variante propulsion de 269 ch et 440 km d’autonomie WLTP ou une version à quatre roues motrices de 269 ch et 400 km d’autonomie ou une batterie de 98,8 kWh pour laquelle des versions allant de 294 ch à 487 ch sont disponibles avec une autonomie allant jusqu’à 600 km. Quelle que soit la version considérée, les chiffres sont excellents, mais il faut appuyer ceux du modèle d’accès propulsion dont le rapport prix/prestations/autonomie est tout à fait convaincant pour un engin de ce pédigrée.