Une adolescente entre la vie et la mort après une intoxication au CO à Ganshoren

«Par les questions qu’il a posées, l’opérateur 112 a pu en déduire qu’il s’agissait d’une intoxication au CO. Les pompiers et les services de secours furent alors immédiatement envoyés sur place».

Sibelga a coupé l’arrivée de gaz dans l’immeuble, celle-ci étant soupçonnée d’être à l’origine de l’accident. Une enquête devrait déterminer ce qu’il s’est précisément passé.

A l’occasion de cette nouvelle intoxication au CO, les pompiers donnent quatre conseils à la population pour éviter tout problème: faire installer un appareil conforme par un technicien reconnu; procéder à l’entretien annuel et aux contrôles obligatoires des installations; vérifier la bonne évacuation des gaz de combustion, et enfin assurer une ventilation naturelle.